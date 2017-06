Jorge Valdivia y la vuelta a Colo Colo: "Lo que más me aferró fue el cariño de la gente"

Tras la fallida presentación de ayer, Jorge Valdivia fue presentado este jueves como nuevo refuerzo de Colo Colo y regresa a Macul después de 11 años jugando en el extranjero.



"Tuve ofertas concretas. Hubo ofertas que no escuché, porque no me interesaban, eran de otros equipos que no tenían la misma fuerza que Colo Colo", dijo en su llegada



Sobre los motivos para retornar al Cacique: "Lo que prevaleció fue lo que significa volver a Colo Colo; el deseo de la familia y de mi hijo, eso ayudó mucho en mi vuelta y también el interés que mostró tanto el presidente como Pablo Guede".



Además, agregó que "lo que más me aferro a la vuelta es el cariño de la gente cuando se empezó a vincular mi nombre a Colo Colo y también el interés de la gente del club".



Respecto a los objetivos con el cuadro popular, el Mago señaló: "Lo que tiene que ser más fuerte en Colo Colo son las ganas y los deseos por llevar al club a lo más grande. Hay que aprovechar la calidad que tiene el plantel, sumado a la gente joven que está".



Valdivia no se siente titular y aseguró que "tengo que luchar como todos, nadie juega con el nombre. Tengo que entrenar, sacrificarme como el resto. El día del partido tengo que responder sino no juegas, el fútbol es así. No juegan los nombres, sino que el rendimiento".



Por último, le mandó un recado a los que cuestionan su estado físico. "Yo estuve en mis vacaciones entrenando, no me fui a Cancún ni a Miami. Me quedé en Chile entrenando para poder estar bien. Espero que pueda responderle a la confianza que el entrenador cuenta conmigo", concluyó.