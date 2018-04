Jorge Valdivia y la caída con Delfín: "Nombre por nombre tendríamos que haber ganado"

Dando la cara y no yéndose con excusas, Jorge Valdivia reconoció que el cuadro de Colo Colo está prácticamente eliminado de la Copa Libertadores, pero que existe mucho pesar en el plantel.



"Estamos al debe, no hay necesidad de ocultar algo que está a la vista, estamos al debe en la Copa. Lo dije a principio y a principio de año lo hablamos de que era el mayor desafío y objetivo pasar a octavos y por el momento estamos lejos. Entendemos que la gente se haya ido decepcionada, nosotros también lo estamos, porque no ganamos un partido que antes de iniciarse teníamos las armas o herramientas para quedarnos con la victoria", dijo.



Valdivia complementó con que "nosotros nombre por nombre teníamos que haber ganado", pero que de todas formas el resultado no pasó por la falta de jerarquía o la condición física.



Además, el volante aprovechó de respaldar a Pablo Guede, señalando que él era el primero en estar decepcionado por lo ocurrido en el Monumental.