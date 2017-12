Jorge Valdivia y la asunción de Pizzi en Arabia: "Para mí es una traición"

La eliminación de la Roja al Mundial de Rusia sigue latente: Jorge Valdivia conversó con los medios en Macul y arremetió contra Juan Antonio Pizzi luego de su asunción como DT de Arabia Saudita.



El "Mago" no quedó muy conforme con lo decisión del extécnico de la Roja y aseguró que "yo no lo hubiese hecho. Cuando supe lo de su llegada a Arabia Saudita, llevándolo al plano profesional está bien, pero si uno se pone en el plano más humano siento que está mal".



Además, el volante de Colo Colo repasó a "Macanudo" en el plano profesional: "Tácticamente a mí no me dejó nada".



Por último, reconoció que Pizzi ganó cosas con Chile, sin embargo, quedó desconforme con su actitud de asumir otra selección tras la eliminación de la Roja: "Llevándola del lado más pasional y de sentimientos, creo que para mí es una traición", concluyó.