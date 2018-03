Jorge Valdivia y duelo ante Bolívar: "En este partido los favoritos son ellos"

A tan solo dos días del duelo entre Bolívar y Colo Colo por el Grupo B de la Copa Libertadores, Jorge Valdivia enfrentó a los medios de comunicación en el Monumental y le traspasó la presión a los bolivianos.



"En este partido los favoritos son ellos. El que no gana complica sus opciones de avanzar a segunda fase y ellos con la ventaja que tienen de jugar en la altura, normalmente cuando juegan allá se hacen más fuertes", dijo el "Mago".



"Es el segundo partido y el que pierde tiene menos opciones de pasar a segunda fase. Es un partido importante para ambos, pero ellos tienen esa ventaja ya conocida (...) A nosotros nos aleja o nos acerca de una clasificación, agregó.





Jorge Valdivia





Respecto a las dificultades de jugar bajo esas condiciones, el 10 albo expresó que "es muy difícil jugar en la altura. El oxígeno y la presión que tienes psicológicamente te mata. Las veces que he ido, de verdad que uno lo pasa mal, pero aquí entra a jugar una parte que es la psicológica y esperamos estar bien para llevar adelante un partido que va a ser difícil".



Además, descartó que Bolívar sea su rival directo para avanzar de ronda: "Todos tienen las mismas opciones de clasificar. Es un rival que es tan directo como Atlético Nacional y Delfín. No hay ningún favorito por sobre el otro".



Por último, Valdivia manifestó que espera tener un buen cometido tras superar algunas molestias físicas. "Espero estar a la altura de lo que signifique el partido y de lo que el equipo pida y necesite. Esperemos que esa característica que me representa la pueda desempeñar bien en el partido a la hora que nos toque jugar", concluyó.