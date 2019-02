Jorge Valdivia sobre el nivel de Colo Colo: 'Si confiamos, difícilmente tengamos partidos malos'

Jorge Valdivia analizó la victoria de Colo Colo sobre la Unión Española por la primera fecha del torneo nacional.

El mediocampista confesó en conversación con CDF que pese a las derrotas en pretemporada, el equipo siempre supo que iba a mejorar. "No habíamos dejado una buena imagen, pero internamente estábamos conscientes de que las cosas iban a mejorar cuando fuera de verdad. Colo Colo jugó bastante bien".

El exPalmeiras elogió el nivel de plantel que tiene Universidad de Chile y Universidad Católica, sin embargo aseguró que deben preocuparse de su nivel. "El mayor rival de Colo Colo somos nosotros mismos. La Católica tiene un equipazo, la U también; y a medida que se vayan formando serán fuertes. Pero si confiamos y creemos, difícilmente tengamos partidos malos".

Sobre su nivel físico para este torneo, Valdivia confesó que no le preocupa pues espera aportar durante los minutos que esté en cancha. "Quizá no esté los 90 minutos, pero sí 30, para resolver un partido. Hay jugadores de 20 años que tampoco juegan los 90 minutos con la misma intensidad. Está bien, no está para los noventa. pero quizás para treinta, cuando el joven se canse, ahí estárá Valdivia".

El próximo desafío de Colo Colo será el día 22 de febrero ante Universidad de Concepción a las 20:30 horas.