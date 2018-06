Jorge Valdivia responde a las críticas por vínculo con TVN para comentar el Mundial

Pese a estar lesionado, Jorge Valdivia viajó a Brasil junto al plantel de Colo Colo para realizar la intertemporada bajo las órdenes de Héctor Tapia.



No obstante, el "Mago" regresará a Chile para comentar el Mundial por TVN junto a Mauricio Pinilla, lo que desató algunas críticas en las redes sociales.



El "10" del Cacique no aguantó los cuestionamientos y le mandó un mensaje a uno de sus detractores: "No pase información moralista sin siquiera haberse informado. Si me ven en Chile comentando será porque el club me autoriza, no me mando solo".



"Para mí las fuentes sin nombres y apellidos pasan a ser películas de Disney (con respeto). O sea, mucha fantasía", agregó.



El "Mago" cuenta con la autorización del técnico Héctor Tapia para continuar su recuperación en Santiago y sumarse a las pantallas de TVN, información que el presidente de Blanco y Negro, Gabriel Ruiz-Tagle, confirmó en conversación con ADN.

Aquí va la secuencia para quienes están muy preocupados..@RelatorPopular @dalealbo , El Mercurio.

Ah y no hay molestia en la administración de Blanco y Negro. pic.twitter.com/UdSXyEB0aP — Jorge Valdivia (@el_mago_oficial) June 12, 2018