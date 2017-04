Jorge Valdivia reconoce negociaciones para volver a Brasil

Jorge Valdivia sorprendió y reconoció que prepara su vuelta a Sudamérica para estar más cerca de la selección chilena. El "Mago" termina contrato con el Al Wahda en agosto y tiene intenciones de retornar al fútbol brasileño.



"Tengo muchas metas en mi carrera. En pocos meses comienza la Copa Confederaciones y el próximo año es la Copa del Mundo. Mi deseo es seguir defendiendo a mi país. Sé que si juego en países como Brasil y Argentina, mis posibilidades de ser citado son mayores", confesó el seleccionado nacional.



Además, el "Mago" reveló que tuvo conversaciones para recalar en el Santos. "Me dijeron que me vieron jugar en las Clasificatorias y me enviaron una propuesta. Como mi vínculo en Emiratos dura hasta agosto, les di las gracias y les dije que no podía irme en este momento", confesó.



Sin embargo, no descarta recalar en un equipo que no sea el Palmeiras en Brasil. "Yo mismo dije que no defendería a otro equipo en Brasil, pero también soy consciente de que mi familia depende de mí y que no puedo ponerme a pensar en lo que dirán los fanáticos.



Por último, señaló a GloboSporte que su prioridad en la actualidad es la familia. "Vivo y trabajo para y ellos, y si hay una buena posibilidad de volver y ellos están de acuerdo, la decisión será tomada por el bien de nuestra familia", cerró Valdivia.