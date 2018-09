Jorge Valdivia pide revisar suspensiones del campeonato en fechas FIFA

Con el partido ante Palmeiras por cuartos de final de la Copa Libertadores a la vuelta de la esquina, el 10 de Colo Colo, Jorge Valdivia, puso el acento en la posibilidad de que la para de dos semanas en el desarrollo del campeonato nacional por la fecha FIFA, afecte la preparación de los albos.

"Hay quienes dicen que un equipo que juega seguido llega con cansancio, y otros que llega con ritmo de partido. Están los que dicen que vamos a llegar al partido más importante para Colo Colo en los ultimos años sin ritmo de partido.

A nosotros nos gustaría haber estado jugando", sostuvo el volante del Cacique.

"No sé todavía por qué el campeonato se para. En los distintos países de Sudamerica, en que sus selecciones juegan partidos amistosos, el campeonato no se para. En Brasil no se para, en Argentina no se para", detalló el "Mago".

"No sé cuantos jugadores le aporta el fútbol chileno a la selección como para tener que parar el campeonato. Eso es algo que tiene que ser estudiado desde un principio" agregó Valdivia, abriendo la discusión sobre la materia.

Quiere ir a la Roja



Jorge Valdivia, además se refirió a las declaraciones de Claudio Bravo en revista CARAS, reiterando su total disposición para volver a vestir la camiseta 10 de la Roja, y ganar la Copa América.

"Todos tenemos la misma ambición. Tú le preguntas, desde el más nuevo al más viejo, y todos te van a decir lo mismo", indicó.