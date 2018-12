Jorge Valdivia: 'Nos faltó plantel'

Jorge Valdivia conversó sobre el presente de Colo Colo y de la selección chilena asegurando que aún no le cierra la puerta al equipo nacional.

El mediocampista de los albos en dialogo junto a Fox Sports aseguró que para este segundo semestre les faltó plantel y por eso no pudieron pelear el torneo. "Siento que nos faltaron jugadores. Nosotros que hemos jugado sabemos que en la situación que se encontraba el equipo, le dimos responsabilidad a los jóvenes y no respondieron, pero se entiende".

Sobre la salida de Lucas Barrios, el “Mago” aseguró que el delantero debe tener algún motivo para haber partido. "Tendrá sus motivos que quizás en su minuto no se nos dijo a nosotros. Zaldiva, Camona, Opazo, varios éramos muy cercanos y muchas veces se hablaron algunas cosas. Pero en plano general el ambiente era bueno".

Además, el exjugador del Palmeiras aseguró que aún no le cierra las puertas a la selección chilena. "No voy a candidatearme. Pero creo que en el momento en el que venía, estando en buen nivel físicamente se me pudo haber citado, pero no se hizo. Estoy a disposición".

Valdivia se sigue recuperando de una lesión que lo marginó de los últimos dos duelos del torneo nacional.