Jorge Valdivia: No me vendré abajo si no estoy en la nómina de la selección

Previo a conocerse la lista de convocados de la selección chilena, el volante Jorge Valdivia había anticipado a ADN Deportes que la posibilidad de que no fuese llamado tampoco lo haría bajar en su rendimiento.



El Mago comentó que si llegaba a ocurrir su ausencia, solo le quedaba "seguir trabajando. El no estar (en la nómina) no significa venirme abajo. Al contrario, significa que me da más fuerza para seguir trabajando, creo que aún sigo haciendo las cosas bien en Colo Colo y siempre lo he dicho, mientras esté bien en Colo Colo el llamado tendrá que venir".



Valdivia complementó su visión acerca de su rendimiento explicando que "lo importante es estar tranquilo, tener buen nivel y aprovechar cada minuto que me toque jugar en Colo Colo".



Recordemos que durante este jueves, el técnico Reinaldo Rueda dio a conocer la nómina, la cual integró varias sorpresas.