Jorge Valdivia: "Me quedo hasta mañana diciéndoles por qué somos los mejores"

El volante de Colo Colo, Jorge Valdivia, sostuvo que son varios los argumentos para mencionar y que ejemplificarían las razones por las que son el principal candidato a la corona del Transición.



"Están los goles a favor, en contra. Están los partidos decisivos, los clásicos...Me quedo hasta mañana diciéndoles por qué somos los mejores", comentó durante la ceremonia de los premios El Gráfico.



De paso, el Mago se refirió a la decisión de Everton de no presentar una denuncia en contra del Cacique por los supuestos mensajes de Pablo Guede, a pesar de estar sancionado.



"Fuimos merecedores en la cancha. No sé si Pablo hubiera influido y si ganamos fue por méritos nuestros. No por un mensaje, fuimos mejores en la cancha. Me parece bien lo que hacen ellos, aunque no pienso que sea una doble jugada. Si no la van a presentar (la denuncia), no tienen para qué decir que el Tribunal actúe de oficio", dijo.