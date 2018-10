Jorge Valdivia: "Me encantaría estar en la próxima Copa América"

El volante de Colo Colo, Jorge Valdivia, habló tras el duelo en que Chile venció por 1-0 a México en Querétaro, encuentro en que nuevamente no fue citado por Reinaldo Rueda.

Consultado sobre si se sorprendió al quedar afuera de la gira por Norteamérica de la selección nacional y sobre una futura nominación para Copa América, sostuvo que "la alternativa te la dará tu momento actual, no se dio que me llamara ahora, pero no puedo hablar hoy que es Octubre para ver si voy a estar en la próxima Copa América. Nadie sabe qué pasa en el día de mañana y que va a pasar en el próximo partido".

En esa línea, el volante añadió: "Es muy difícil dar un pronóstico si yo estoy para estar en la próxima Copa América, porque quedan un par de meses todavía. Es obvio que uno quiere estar, me encantaría, pero son sentimientos que uno tiene, ya que todos quieren estar en la selección".

Finalmente, Valdivia aseguró que "si paso por un buen presente me gustaría estar, ahora si no es así, sería fresco de mi parte pretender ser nominado para el torneo".