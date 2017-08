Jorge Valdivia: "Ganamos el verdadero clásico que tiene Colo Colo"

Luego de la soberbia actuación de Colo Colo en el Superclásico, Jorge Valdivia expresó toda su felicidad tras el partido.

Dentro del análisis realizado por el "Mago", tuvo una particular visión sobre la rivalidad con los azules. "Ganamos nuestro verdadero clásico, la U hoy por hoy tiene muchos referentes a nivel nacional. Estamos muy felices y no pasa por el resultado, si no por nuestro nivel", indicó.

Respecto a lo sucedido en el estadio Monumental, el volante comentó que "fue nuestro mejor partido del semestre, no podía ser de otra manera si queríamos ganar. Es un rival de jerarquía con jugadores importantes. Trabajamos muy bien durante la semana y gracias a Dios pudimos ganar. La forma fue espectacular y por eso vamos a celebrar".

Además, el "10" destacó el nivel colectivo que tuvo la escuadra de Pablo Guede. "Hoy no era el partido de un jugador, todos aportamos para quedarnos con el triunfo. Resolvimos bien la lectura del rival y eso es lo que me tiene contento", finalizó.