Jorge Valdivia aclara relación con Hernán Torres: "No somos amigos, pero somos profesionales"

El volante de Colo Colo, Jorge Valdivia, volvió a aclarar las supuestas diferencias con respecto a la llegada de Hernán Torres en el cuerpo técnico de Héctor Tapia.



A respecto, en conversación con Radio Duna el Mago consultó si acaso era malo que él dijese que prefería trabajar con un entrenador en vez de otro, pero que obviamente él está enfocado en el trabajo en el Cacique.



"Uno tiene que tener compromiso por el club, después con tus compañeros, que son los que se rompen el lomo día a día, y después por el entrenador. Ahora, yo no he ido a la oficina de nade a condicionar mi trabajo", aseveró.



Valdivia de paso descartó que haya estado equivocada Daniela Aránguiz en sus juicios, puesto que "no es imprudente la declaración de mi señora, porque estuvo conmigo cuando fuimos enjuiciados públicamente. No hay que enjuiciarla a ella, es solo su opinión. Yo fui contratado para jugar y lo he hecho".



En tanto, el volante albo reconoció que en el caso de que hubiese llegado Claudio Borghi tendría que dejar Colo Colo.



"Él dijo que no podría trabajar conmigo. ¿Héctor Tapia? A mí no me tiene que parecer, la institución decide cuál es su opinión. ¿Hernán Torres? Es el padrino de mi hija, no somos amigos, pero somos profesionales. No va conmigo condicionar la llegada de Tapia porque llegue él", dijo.