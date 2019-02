Jorge Uauy: 'Por ningún motivo Luis Jiménez saldrá de Palestino'

Hace semanas se viene hablando del interés de la U en Luis Jiménez, pero desde Palestino fueron tajantes para rechazar la partida del volante.

Jorge Uauy, presidente de los "tricolores", señaló en conversación con Los Tenores que "Palestino tiene el pase de Jiménez por dos años, es jugador nuestro y estamos felices con él. Por ningún motivo saldrá porque no tiene cláusula de salida. Me parece curioso que un equipo quiera al jugador y no llame al presidente. Eso es muy poco serio. Por mi lado está descartada su salida a la U".

El dirigente también se quejó por la no reprogramación del duelo ante Huachipato, a horas del crucial partido frente a Talleres. "Vamos a jugar con equipo alternativo, incluso con juveniles. Lo del miércoles para nosotros sería un logro tremendo, queremos pasar a la fase de grupos. Quisimos reprogramar el partido y nos dijeron que no, entre todos nos tenemos que ayudar para que mejore el fútbol chileno", expresó.

Respecto al expediente de la Conmebol contra los equipos chilenos, el excandidato presidencial de la ANFP apuntó que "un par de horas antes del partido nos llegó el mail con el problema de las inscripciones y el expediente de la Conmebol. Nosotros cumplimos en tiempo y forma todos los requisitos estipulados en las bases. Con el correr de las horas me enteré que estaban involucrados todos los clubes chilenos, eso es responsabilidad de la ANFP".

Además, Uauy rechazó cualquier opción de quedar eliminados por secretaría. "Tenemos el timbre del 1 de febrero en la información que le mandamos a la ANFP. Formalmente, la entregamos ese día. Esto se gana en la cancha, ahí se ven los resultados y no se puede sacar ventajas con algo extradeportivo", sentenció.