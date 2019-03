Jorge Uauy criticó salidas del directorio de la ANFP: 'Esto no le hace bien al fútbol'

Jorge Uauy, presidente de Palestino ya se encuentra en Argentina a la espera del duelo entre el cuadro árabe frente a River Plate.

Uauy confesó en conversación con ADN Deportes que saben lo complejo que será el partido, sin embargo confían en lo que puede hacer el plantel tricolor. "Nosotros lo tomamos con humildad, creemos que finalmente son 11 contra 11 y nuestros hombres están preparados para instancias como estas. Lo que hicimos en Medellín y Córdoba fueron tareas muy duras".

Sobre la ANFP, el excandidato a la presidencia del ente rector del fútbol chileno aseguró que las múltiples salidas que ha tenido el equipo de Sebastián Moreno, no le hacen bien al fútbol chileno. "Encuentro lamentable que un equipo que se formó para estar dirigiendo los cuatro años, antes del primer día haya uno menos. Y en el segundo mes haya otro abajo. Esto no lo hace bien al fútbol. Pero yo confió que los 32 clubes tendremos la calidad de sacar esto adelante. La ANFP tiene que estar al servicio de los clubes".

Ante una eventual nominación de Guillermo Soto, el presidente de Palestino confesó que no tiene conocimientos si fue reservado por Reinaldo Rueda. "No he sabido nada, estoy preocupado de la Libertadores y el partido ante River. Esperemos que sea un gran día para nosotros".

El partido entre River Plate y Palestino por Copa Libertadores se disputará el miércoles 13 de marzo a las 21:30 horas.