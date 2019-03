Jorge Uauy: 'Como consejeros de la ANFP no conocemos el proyecto de Reinaldo Rueda'

Reinaldo Rueda está cada vez más complicado en la selección chilena, luego de la derrota de este viernes por 3-1 ante México.

Jorge Uauy, en la previa de la Supercopa entre la UC y Palestino, lanzó una sorprendente frase sobre el colombiano en conversación con ADN. "Como consejeros de la ANFP no conocemos el proyecto de Reinaldo Rueda. No hemos sido informados de lo que pretende, eso no es algo correcto", indicó.

En esa línea, el presidente del cuadro "árabe" criticó al técnico colombiano. "Para poder evaluar hay que saber qué quiere hacer, y no se ve que esté haciendo mucho. Los resultados no lo avalan. No está mostrando el recambio que pensamos que podía traer", señaló.

Ante Estados Unidos, el próximo martes en Houston, será el próximo amistoso de la Roja.