Jorge Segovia expresó su enojo contra la Conmebol

Unión Española debutará frente Mushuc Runa por la primera fase de la Copa Sudamericana en el Estadio Santa Laura. Pero en la previa la polémica se instaló por el enojo demostrado por el ex presidente del cuadro hispano con la CONMEBOL.

La situación tiene que ver con que la principal institución del balompié sudamericano le prohibió utilizar el nombre comercial del reducto de Independencia al elenco hispano para el partido frente al elenco ecuatoriano.

"Ahora la CONMEBOL cuestionándonos también el nombre de nuestro propio estadio. Que no abusen de nuestra paciencia y no nos obliguen a tomar decisiones que no deseamos", manifestó el presidente del Grupo SEK, concesionaria a cargo de Unión Española, Jorge Segovia, a través de su cuenta de Twitter.

Pese a la molestia del empresario, la confederación sudamericana nunca ha permitido los nombres comerciales de los diferentes recintos que albergan los partidos de Copa Libertadores o como es este el caso, de Copa Sudamericana.

En lo futbolístico, los hispanos esperan quedarse con el triunfo en el duelo de ida ante el Mushuc Runa cuando se enfrenten a partir de las 19:15 horas y será transmisión de ADN Deportes.