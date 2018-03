Jorge Segovia advierte que tomará acciones legales contra periodistas que den información falsa

Con un cierto tono amenazante se expresó el propietario de Unión Española, Jorge Segovia, a través de redes sociales en contra de los medios de comunicación.



Por medio de Twitter, el otrora presidente de la ANFP sostuvo que ya dio las órdenes a su equipo jurídico para que tomen las acciones legales en contra de los reporteros que dan a conocer contenido no verídico.



"He dado instrucciones a nuestros abogados en Chile para que denuncien, por vía civil y penal, a los periodistas que publican o difunden noticias falsas sobre Unión Española o mi persona. Tengan la seguridad de que ya no les va a salir 'gratis'", expresó.



Recordemos que en los últimos días ha surgido una serie de datos, que apuntan a los conflictos en torno al estadio Santa Laura.