Jorge Sampaoli y rumores sobre Barcelona: "El día de mañana nunca se sabe"

Inmediatamente su nombre surgió para la banca del Barcelona, tras la debacle ante el Paris Saint Germain (PSG) en Champions League. Pero Jorge Sampaoli prefiere no pensar en los rumores y se enfoca en Sevilla.

"Son especulaciones mediáticas que son un poco egoístas. No se evalúa a alguien como Luis Enrique, que logró tantas cosas en el equipo. La vacante llegará cuando lo decida Luis Enrique. Estoy tranquilo porque de mí no nace esto. No tengo que explicarle nada a nadie. Estaría intranquilo si yo lo propusiera, si tuviera el pensamiento alejado de mi escudo", dijo.

Según el exseleccionador de la Roja, "mi mente está seguir trabajando aquí para consolidar una idea. Es el club que me trajo a Europa. Esto depende de un montón de factores que dependen del día a día. En esta profesión, este comentario no me genera expectativas. El día de mañana nunca se sabe".

