Jorge Sampaoli y el TAS: "Me hubiese puesto contento si el fallo se daba de otra forma"

Tras la práctica de la selección argentina, Jorge Sampaoli acudió a la conferencia de prensa en Ezeiza y se enteró por un periodista de la resolución del TAS que falló a favor de Chile.



El extécnico de la Roja señaló que la "Albiceleste" solo se enfoca en el próximo partido ante Uruguay: "Sabíamos que no dependía de nosotros. Estamos abocados a la realidad que nos toca e intentar de afrontarlo de la mejor manera. Lo más importante es el partido contra Uruguay para que se pueda modificar en el corto plazo".



Sin embargo, no descartó haber esperado otro resultado: "Me hubiese puesto contento si se hubiese fallado de otra forma, porque uno aspira a que la situación sea diferente a la que está".



Por último, respaldó la decisión del TAS y aseguró que a su selección le tocará remar desde atrás. "La justicia dictaminó que los puntos se quedaran en Chile y hay que aceptarlo. Nos toca remar de atrás para llegar al Mundial. Si no estamos muy fuertes está muy complejo para el futuro", concluyó.