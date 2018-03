Jorge Sampaoli tras la goleada de España: "Me da una pena terrible este resultado"

Jorge Sampaoli enfrentó a los medios tras la estrepitosa derrota de la Albiceleste ante España y analizó por dónde pasó el resultado en Madrid.



"En el PT se dieron episodios muy favorables para España, donde por ahí no había dominado el juego como para estar arriba por dos goles y nosotros habíamos hecho un poco más de mérito", dijo el estratega.



"En el ST España nos agarró atacando con mucho vértigo y un poco de desorden. Y cuando terminaban mal los ataques vinieron goles muy rápidos y eso generó la diferencia que hubo en el resultado", agregó.



El extécnico de la Roja destacó la contundencia de España y aseguró que la "Roja" golpeó en los momentos claves: "Encontramos a un rival de mucha jerarquía para definir cada jugada. Aprovecharon muy bien cuando la tuvieron. El rival nos golpeó".











Además, se mostró sorprendido por la goleada recibida. "No esperábamos que el equipo rival nos generara tanta contundencia. El desarrollo no fue tan amplio como el resultado. Tenemos que mejorar", indicó.



Sobre qué sensaciones le dejó la estrepitosa caída, Sampaoli no ocultó su tristeza. "Me da una pena terrible que se haya dado este resultado. Yo creo que la respuesta del resultado no fue tan futbolística en el desarrollo, menos la diferencia, pero fue muy anímica", expresó.



Por último, reveló que Lionel Messi habló con sus compañeros en el entretiempo para animarlos: "Estuvo todo el tiempo apoyando, intentando alentar a los chicos nuevos. Eso hace que realmente se lo vea muy involucrado con la camiseta argentina, lo que es un valor agregado".