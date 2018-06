Jorge Sampaoli tras la derrota: "El proyecto no prosperó"

El técnico de la selección de Argentina, Jorge Sampaoli, lamentó la dura derrota frente a Croacia, asumiendo toda la responsabilidad en la caída que tiene al borde de la eliminación a la Albiceleste en Rusia 2018.



"La derrota es responsabilidad mía. Buscar por ahí situaciones que tengan que ver con ubicaciones de jugadores en el campo es mi responsabilidad", comentó, quitándole culpa al error de Willy Caballero en la primera diana.



Acerca de las sensaciones tras el pleito, el casildense manifestó que "no tengo vergüenza. Hay dolor. Es muy doloroso. Hay que apostar todo a la mínima posibilidad que queda. No estuvimos a la altura de lo que quería el pueblo argentino".



Por otro lado, Sampaoli reconoció que "el proyecto no prosperó. Estaba muy esperanzado y tengo mucho dolor por la derrota. Seguramente no leí el partido como correspondía".