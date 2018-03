Jorge Sampaoli prepara el lanzamiento de su libro

Jorge Sampaoli escribió su propio libro y la prensa argentina adelantó algunos de los temas de "Mis latidos", que se lanzará públicamente en abril de este año.



El casildense dedicó gran parte de los capítulos de su obra a la figura de Lionel Messi, a quien catalogó "como el mejor jugador de la historia".



Además, reveló que será el propio Messi el que elija a su compañero de ataque en el Mundial de Rusia. "El socio de Messi lo va a elegir Messi. Lo va a determinar él, porque juega siempre. Su estilo va a determinar qué es lo que más necesita", indicó.



"Lo que encuentro de negativo es que este tipo de fútbol daña a Messi. Le ponen un revólver en la cabeza que se llama Copa del Mundo y si no la gana, le salta el disparo y lo mata. Es una locura que no pueda disfrutar de su talento", agregó.



Por último, explicó la responsabilidad que conlleva ser el DT de Argentina. "Si yo no clasificaba con Argentina al Mundial, ¿cómo lo hacía para ir a Casilda? Es duro. Es demasiada responsabilidad y la siento. Lo veo en mi familia, es muy fuerte. Se siente el ambiente. Vienen de a 200 personas a saludarme en un ratito", concluyó.