Jorge Sampaoli: No se de qué reunión con Argentina me hablan

Jorge Sampaoli volvió a sentirse "rehén". Esta vez, el entrenador sostuvo que los rumores en torno a su eventual llegada a la banca de Argentina "sólo tratan de separarnos del sevillismo".

"Estamos pensando todo el tiempo en el Granada, en el Celta (de Vigo), en el Málaga... es lo único que nos afecta", dijo el exadiestrador de la Roja, lamentando que "en estos episodios hemos sido vinculados como tercera parte".

"Nos estamos jugando mucho y todos unidos con la gente, el equipo, los dirigentes, seguramente vamos a lograr algo muy importante. El resto no tiene que ver conmigo", afirmó.

En esa línea, agregó: "Mi verdad está vinculada hoy con el club, el presente y con todo lo que viene. No puedo estar pensando en el futuro".

"Si usted analiza mis contratos con los cinco últimos equipos, nunca he tenido representantes, yo me manejo solo. No se de qué reunión me habla (con la AFA). No me puedo hacer cargo de reuniones que no me competen. Fernando Baredes es una persona conocida mía desde hace mucho, pero desde que empecé a entrenar no me representa", aclaró.