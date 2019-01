Jorge Sampaoli molesto en Santos: 'No sabía de la mala situación financiera'

Jorge Sampaoli empezó a pasar sus primeros malos ratos como entrenador del Santos de Brasil y no precisamente por resultados.

El director técnico señaló en conferencia de prensa que desconocía la mala situación económica que atraviesa el club brasileño, lo cual ha impedido reforzarse como le gustaría al argentino. "Sobre si sabía de la situación financiera del club, la verdad es que no. Tenía claro que venía a un club que me daba la chance de dirigir un equipo grande, que iba a pelear un montón de situaciones durante todo el año, pero no sabía de la mala situación financiera".

Ante eso, el exentrenador de la selección chileno vivió un tenso momento pues deslizó la posibilidad de no haber tomado la oferta del club en caso de saber la situación económica de este. "Si me hubiesen dicho que el club no estaba bien, a lo mejor yo…", manifestó el entrenador tomándose una pausa antes de seguir con sus ideas. "De esto que estamos hablando, imposible. La situación hubiese sido distinta. Vine a hacer un equipo fuerte y tengo la ilusión de que eso suceda".

De momento, el único refuerzo con el que cuenta Sampaoli es Yeferson Soteldo, mientras espera la llegada de nuevos jugadores.