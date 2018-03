Jorge Sampaoli estrenó cuenta de Twitter

Jorge Sampaoli sorprendió a sus seguidores en las redes sociales y este lunes estrenó cuenta de Twitter.



"Bienvenidos a mi cuenta oficial de Twitter #VamosArgentina. "Disfruta los placeres que te quedan sin dañar", fue el primer tuit del oriundo de Casilda.



El entrenador ya tiene más de cuatro mil seguidores en menos de una hora con la cuenta @SampaoliOficial.

Bienvenidos a mi cuenta oficial de Twitter #VamosArgentina💪

"Disfruta los placeres que te quedan sin dañar"

——

Welcome to my Twitter official account. pic.twitter.com/Qo5ETWuYnV