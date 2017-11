Jorge Sampaoli: "El fútbol es del Río de la Plata"

El director técnico de la Selección de Argentina, Jorge Luis Sampaoli, analizó la previa de sorteo de los grupos del Mundial FIFA de Rusia 2018 y aprovechó de alabar el rol del fútbol trasandino en el concierto internacional.

"Para mí, el fútbol es el deporte que es nuestro. El fútbol es del Río de la Plata y (tiene) los mejores futbolistas de la historia, y hoy por hoy los entrenadores también hablan de eso. O sea, que para mí, el fútbol es del Río de la Plata", enfatizó Sampaoli en diálogo con el programa Estudio Fútbol del canal TyC Sports.

El DT comentó sobre los favoritos de la próxima Copa del Mundo y dijo que "el juego asociado de España con (Julen) Lopetegui me parece muy interesante (...) Francia tiene jugadores individuales que pueden hacer diferentes cosas o definir partidos por la gran calidad que tienen. Y Brasil tiene mucha fortaleza en todo y tiene a Neymar".

Al finalizar, Jorge Sampaoli reiteró sus críticas a la Mannschaft: "Alemania hoy no tiene símbolos, que tenía en mundiales anteriores, no tiene embajadores que sean determinantes y, porque después, hace un juego extremadamente pragmático, que lo hace muy fuerte, pero que a mí me gustan otros estilos".