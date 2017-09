Jorge Garcés: "Desde hace mucho vengo diciendo que esta selección no irá al Mundial"

Tras la dolorosa derrota de Chile ante Bolivia, la Roja complicó sus opciones de ir al Mundial de Rusia 2018 y ya no depende de sí misma para obtener un cupo.



Jorge Garcés, extécnico de la Roja, fue tajante respecto al futuro de la selección y aseguró que anunció con anticipación el bajón futbolístico: "Desde hace mucho vengo diciendo que esta selección no irá al Mundial. Ahora, clasificar de manera directa es casi imposible".



En una entrevista con El Mercurio, el Peineta criticó el nivel de juego del equipo, sin embargo, respaldo a Juan Antonio Pizzi en la banca chilena. "Chile no está bien futbolísticamente y no se puede culpar a Pizzi por el bajo rendimiento del equipo. Solo queda apoyar a los jugadores para que puedan sacar esto adelante", concluyó.