Jorge Deschamps: "Colo Colo tiene la obligación de ganar ante nosotros"

Curicó Unido buscará amargar la opción de Colo Colo de bajar la estrella 32, pues los albos pueden ser campeones si ganan, hay empate entre Audax Italiano y Unión Española y la U no supera a Universidad de Concepción.

Jorge Deschamps, arquero de los "Torteros", le traspasó la presión al elenco de Pablo Guede. "Tenemos muy claro del momento en que se juega el partido con Colo Colo, los dos estamos con mucha presión. Ellos tienen la obligación porque estarán su gente y deben ganar para poder ser campeones. Podemos hacerles daño porque venimos jugando bien", indicó en conversación con Los Tenores.

Respecto al momento que viven, el golero señaló que "necesitábamos ganar el fin de semana porque Palestino nos había metido presión. Fue clave, salimos del último lugar del coeficiente y eso nos tienen muy contentos".

El experimentado jugador también habló sobre el cambio del ascenso a Primera División. "La diferencia en el ritmo no se ha sentido, en la Primera B también se juega de forma bien intensa. Hay equipos que juegan buen fútbol, en Primera División hay que ser mucho más cuidadosos al momento de defender", apuntó.

Por último, habló sobre su recuperación tras sufrir una infección. "Me recuperé bastante bien, fue en la zona del glúteo. La recuperación fue muy rápida, me integré de forma progresiva a los entrenamientos y afortunadamente pude jugar el partido pasado. Me encuentro al 100%", sentenció.