Jorge Deschamps, arquero de Curicó, sufre delicada infección

Por As Chile.



Un complicado e inesperado contratiempo de salud afronta Jorge Deschamps.Luego de recibir una inyección de un antianflamatorio, el arquero de Curicódesarrolló una infección en la zona de la inoculación y se encuentra hospitalizado bajo observación en Santiago.

"El domingo tenía una pelota gigante en el glúteo, al lado de la cadera. Mauricio Segovia (DT ayudante de Curicó) contacto al doctor Fernando Yáñez. Le nviamos una foto de cómo estaba y nos dijo: 'Que se venga urgente'", afirmó Deschamps en El Mercurio.

"No pensé que me iban a hospitalizar. Me entregaron los resultados de la resonancia y salió que tengo una infección con compromiso del glúteo mayor, del glúteo medio y me tocó el nervio ciático, lo que me tenía un poco dormida la pierna", agregó.

El arquero curicano también comentó que "estoy con tratamientos de antibióticos para tratar de combatir esto: la infectólaga me dijo que tengo 48 horas para ir viendo cómo avanza. Este miércoles evaluarán los pasos a seguir".

"No quiero hablar de tiempo de recuperación ni tampoco preguntar mucho. Solo espero que los antibióticos hagan los efectos esperados, porque si no, me van a tener que intervenir, y no quiero eso. Estoy esperanzado de que todo salga bien", añadió finalmente.

Deschamps es titular en el cuadro albirrojo. Es más, en la derrota ante Audax Italiano ya evidenciaba algunas molestias y actuó de todas maneras en La Florida. Ha disputado 9 encuentros del Torneo Transición y en Curicó esperan su pronta recuperación.