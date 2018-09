Jorge "Coke" Contreras analiza el clásico: "Católica tiene más posibilidades"

El exvolante de la UC y Colo Colo, Jorge "Coke" Contreras, analizó el trascendental choque entre cruzados y albos del próximo domingo 30, indicando que ve la balanza inclinada a favor de los cruzados.

"Yo veo con más posibilidades a Universidad Católica, que va a jugar de local, y que está muy sólido en el campeonato, ante un Colo Colo que viene herido", dijo Contreras.

"No sé si la UC encontrará los argumentos necesarios para poder aprovechar el momento de Colo Colo, que viene de dos derrotas importantes; o si va a aparecer la mística del equipo popular, que la encuentran en los momentos malos, y les permite ganar clásicos" comentó el actual DT de Barnechea.

El volante, que marcó goles en clásicos con ambas camisetas, se manifestó como "seguidor" de Jorge Valdivia, por lo que cree que el “Mago” puede ganar el duelo de mediocampistas en San Carlos de Apoquindo, frente a Diego Buonanotte.

"Valdivia saca cosas que no tiene nadie" indicó Contreras. "Buonanotte, me parece que fue fundamental en el segundo campeonato que gana la UC con Mario Salas, pero no lo he visto más en ese nivel. No es el jugador creativo que provoque situaciones para su equipo", dijo.

"Personalmente, no me entusiasma el juego de Católica, pero si reconozco el equilibrio del técnico, que ha mostrado condiciones", agregó el entrenador, enfatizando que la labor de Beñat San José en la banca cruzada le satisface. "Sin ser un trabajo muy lúcido, le ha sacado rendimiento", afirmó.

"La UC necesita consolidar su andar hacia el titulo con este partido. Y Colo Colo necesita reaccionar. Y sería importante si lo hace ante un clásico rival", dijo “Coke” Contreras, para quien, "como conjunto, Catolica tiene mas posibilidades de salir victoriosa", dijo.