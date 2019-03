Jorge Burgos: 'No he recibido ningún requerimiento formal para asumir la Universidad de Chile'

Jorge Burgos ha sido postulado como uno de los nombres que podrían ser presidentes de Azul Azul tras la salida de Carlos Heller.

El abogado confesó en dialogo con ADN Radio que no ha recibido ninguna propuesta para asumir la dirigencia azul. "No he recibido ningún requerimiento formal o informal para asumir la sociedad anónima de Universidad de Chile. Es un rumor".

Además aprovechó de confesar que en un dialogo con Carlos Heller, le habrían acercado la posibilidad de poder ser parte del directorio. "En un acto de transparencia, hace dos meses, Carlos Heller me comentó que las elecciones de abril probablemente iban a haber cambios en el directorio y me consultó si tenía un interés de participar en el directorio. Yo le dije que sería bonito".

Pese a que a su juicio, él calza con lo que necesita el puesto vacante en la directiva azul, señaló que por motivos personales es complejo poder asumir. "Califico porque soy hincha de Universidad de Chile. Yo creo que ser presidente de Azul Azul requiere de una dedicación de tiempo cercana al 100% y las personas que lo han hecho han sido porque tienen condiciones personales para hacerlo. Yo no tengo esa posibilidad. Porque debo ejercer mi profesión de abogado".

Para el exministro de Interior, dentro de la directiva falta un poco de paciencia para llevar a cabo algunas situaciones. "Desde la perspectiva de una persona que sigue la U, yo creo que falta un poco de paciencia. Un ejemplo es la salida de Martín Lasarte. Era un tipo serio, que nos sacó campeón. Faltó paciencia, un poquito menos de declaraciones".

En tato, criticó la forma en la que Alfredo Arias llegó a la banca azul. "La forma que se hizo fue sumamente reprochable. Tanto así que tuvo que pedir disculpas. Fue un mal comienzo. Creo que la forma que se hizo todo no corresponde".

