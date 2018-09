Jorge Aravena espera que el "Torreón" siga siendo protagonista en la "B"

El técnico de Deportes Valdivia, Jorge Aravena, en diálogo con “Los Tenores” de Radio ADN destacó el actual momento de su equipo en el campeonato de la Primera B, que les tiene a cinco puntos del líder del torneo, y como protagonista de la lucha por el ascenso.

Aravena recordó que tomó al "Torreón" sumido en el último lugar de la tabla, con un plantel afectado anímicamente por la mala campaña. “Logramos el 50% de los puntos en los últimos cinco partidos, lo que nos permitió salvar la categoría”, recordó el estratega, valorando el poder trabajar con una buena pretemporada, y una correcta planificación para abordar la actual y exitosa campaña.

“Había que aplicar sicología para sacar a los jugadores del letargo de estar en los últimos lugares, e ir semana a semana perdiendo. Se logró ese objetivo, y para la presente temporada, el trabajo fue convencerles de que estábamos para luchar grandes cosas”, aseguró orgulloso, el ex seleccionado nacional.

“Cobresal, hubo un momento que nos llevaba once puntos de ventaja, Y la lo alcanzamos. Y ahora, vamos por Coquimbo”, indicó el estratega sureño.

En todo caso, el DT de Valdivia no se confía. “Hay una diferencia de puntos no muy grande en el campeonato (…) Si te descuidas, te sobrepasan. Si te mantienes fino, y esperas la caída de alguno, puedes avanzar”, indicó Jorge Aravena.

El “Mortero” además se refirió a las críticas que ha vertido respecto del supuesto maltrato que, a su juicio, sufren los entrenadores nacionales, por parte de las instituciones del fútbol chileno, que prefieren contratar a estrategas extranjeros.

“Lo que a mi me molesta es que nos acusan de que no nos actualizamos. ¿Y que es actualizarse? ¿Vender humo? Si es por eso, efectivamente los entrenadores chilenos no acostumbramos vender humo, sino a trabajar de acuerdo a la realidad de cada uno de los clubes que nos pueden pasar”, disparó Aravena.