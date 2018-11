Jorge Ampuero: Unión tiene que reformular el manejo del club

Jorge Ampuero, luego de tres períodos en Unión Española y dos títulos, confirmó su adiós del cuadro hispano.

"Me acerqué a la dirigencia y no me dieron respuesta, son 18 años ligados al club y es difícil salir de mi casa. Me voy con pena pero satisfecho. Mi representante ya está viendo opciones", indicó tras el empate del jueves contra Unión La Calera.

Respecto al manejo que ha tenido la escuadra de Santa Laura, el central apuntó que "el dueño, don Jorge Segovia, está muy lejos de Chile y no las puede manejar personalmente. Hay una persona que paga las planillas y tenemos la tranquilidad de que el dueño hace las cosas bien. Pero hay que dar un paso más y reformular todo".

Además, el ahora excapitán de los rojos fue crítico con la temporada que tuvieron. "Fue un año malo, siempre tenemos que estar peleando torneos internacionales. Esa es la sensación con la que quedamos los jugadores".