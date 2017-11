Jordi Alba: "Sin Neymar tengo más carril, para mí mucho mejor"

Jordi Alba recuperó protagonizmo durante esta temporada en el Barcelona y se ha adueñado del sector izquierdo en el esquema de Ernesto Valverde.



El lateral volante conversó con Mundo Deportivo y dejó entrever que el alza en su rendimiento se produjo gracias la salida de Neymar al PSG.



"He recuperado la confianza. Al recuperar el carril más para mí me viene fenomenal y me encuentro muy cómodo y eso se demuestra en el campo. Estoy disfrutando como hacía tiempo que no disfrutaba", confesó.



Pese a elogiar a "Ney", aseguró que está más cómodo sin su presencia. "Es un grandísimo jugador que por sus circunstancias decidió irse y al final, se ha quedado mucha más gente que puede hacer un buen trabajo y yo estoy encantado con la gente que hay. Como he dicho antes, tengo más carril para subir y sinceramente, para mí mucho mejor".