Johnny Herrera: 'Yo no le tengo miedo a Colo Colo'

Johnny Herrera es el máximo referente actual que tiene Universidad de Chile dentro de su plantel y analizó el momento azul antes de viajar a Argentina.

El portero confesó que han sido días complejos, sin embargo espera que Alfredo Arias tenga un buen desempeño. "Ha sido una semana rara. Ojalá que dejen trabajar a Arias por el bien del club".

Sobre las declaraciones de Frank Kudelka, en las que aseguraba que el club le tiene miedo a Colo Colo, Herrera rechazó aquellos dichos. "Habría que preguntarle eso a la cúpula. Yo no le tengo miedo a Colo Colo, me tocó ir con varios equipos al Monumental y, salvo el último tiempo, me fue bien".

El duelo entre Universidad de Chile y Universidad Católica será el día sábado a las 18:00 horas en el debut de Alfredo Arias en la banca azul.