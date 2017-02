Johnny Herrera y su actualidad en la U: "Estoy en el mejor momento de mi carrera"

Universidad de Chile comenzó con el pie izquierdo el Torneo de Clausura. Los azules cayeron por 2-0 en su visita a Deportes Iquique y los hinchas de la U están molestos con el rendimiento del equipo. Johnny Herrera habló en el CDA y salió al paso de las críticas hacia el equipo.



"Somos un equipo con ideas nuevas que conlleva tiempo adaptarse. Tenemos un plantel extraordinario, pero falta consolidar un equipo. Ojalá podamos tener un torneo regular", dijo el capitán azul.



Respecto a las declaraciones de David Pizarro, quien manifestó que había que solucionar en el camarín el tema de las expulsiones: "Hay muchos roles que respetar. El cuerpo técnico toma las medidas. Nosotros somos futbolistas, tratamos de trabajar dentro de la cancha y no es labor de él ni de ninguno de nosotros".



Además, salió a respaldar el rendimiento de Gonzalo Jara en el cuadro estudiantil. "Gonzalo es una persona grande. Tiene un bagaje tremendo. No ha tenido grandes actuaciones en el club, pero sí creo que se le ha cargado la mano. Por su calidad va a salir adelante", enfatizó el "Samurai".



Por último, se refirió a su actual momento, tras recibir algunas críticas por el primer gol de Iquique. "Si alguno hubiera jugado al arco, una pelota que cae al pie tras un córner es porque no fue bien defendida tácticamente. Había que atacarla en el primer palo. Creo que estoy en el mejor momento de mi carrera, aunque no he podido reflejarlo en la U, porque es un conjunto".