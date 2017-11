Johnny Herrera y los reclamos de Colo Colo contra los árbitros: "Son manotazos de ahogado"

El arquero de Universidad de Chile, Johnny Herrera, se refirió a la polémica de Colo Colo con los arbitrajes, apuntando a que "no vienen a lugar los reclamos" del Cacique frente a los jueces, y que los únicos perjudicados finalmente son los clubes.



En conversación con FOX, el meta azul expresó que "escuché unas declaraciones de un dirigente, de Ormeño, que hablaba de parte del Comité de Disciplina y que eran de la U según él. Son manotazos de ahogado, que no vienen a lugar. Son reclamos injustos".



Herrera recordó lo que vivió la U en el arranque del torneo pasado, en el que sufrieron varias expulsiones, muchas de ellas injustas (a su juicio), pero que "logramos sacar el campeonato".



"No culpo a los árbitros. Tienen momentos y momentos, este semestre creo que lo han hecho bien y tengo entendido que las jugadas del partido de Colo Colo estuvieron bien cobradas, sin haberlo visto", dijo.