Johnny Herrera y la seguridad del Monumental: "Pareciera que estuviéramos jugando en una selva"

El arquero de la U, Johnny Herrera, se mostró crítico con respecto a la seguridad que hubo en el estadio Monumental durante el Superclásico, así como también con el desempeño de Julio Bascuñán.



De acuerdo al guardameta, "uno entiende que tenían la potestad de tirar fuegos artificiales. Casi les cayó uno a ellos, me explotaron a dos metros y son situaciones que solo se viven en este estadio. No sé si influye o no, pero son situaciones que como sociedad debemos erradicar. Pareciera que estuviéramos jugando en una selva. Solo se trata de ser un poquito desarrollado".



Herrera analizó el duelo, explicando que "fue un partido plano, con muy pocas situaciones para ambos lados y en una pelota fortuita que les cae y es gol. Nosotros después tratamos de reaccionar, con lo que teníamos y hubo un penal alevoso que no nos cobran por una falta de criterio o personalidad del línea insólito".



Para cerrar, el arquero dijo que con esta serie de situaciones "va a ser difícil llevarnos un buen resultado, con árbitros de poca personalidad, con actos delictivos como pasó al inicio del segundo tiempo".