Johnny Herrera y clásico con la UC: "Haré todos los esfuerzos para tratar de estar"

El portero de Universidad de Chile, Johnny Herrera, entregó detalles respecto a su lesión en la columna y adelantó su disposición de cara al clásico universitario.

En conversación con El Mercurio, el meta aseguró que "ahora camino con normalidad" y precisó que, por ahora, "no contemplo operarme. Solo lo haría en un caso extremo. Pero siento que vamos avanzando y las molestias van a desaparecer".

"La otra vez me sometí al mismo tratamiento y anduvo muy bien. Lo aplicamos y duró cinco meses sin problemas. Ahora espero que pase lo mismo e incluso espero no tener molestias por mucho más tiempo", indicó.





Sobre el partido contra la Universidad Católica, Herrera puntualizó que "haré todos los esfuerzos para tratar de estar, pero no lo sé. No me quiero apurar".

Finalmente, también manifestó que Fernando De Paul "lo está haciendo bien" y que "por eso estoy tranquilo con el tema de mi tratamiento. Por ahora no hay apuro en volver".