Johnny Herrera: "Uno no entiende que teniendo árbitros más decentes no arbitren"

Johnny Herrera dio la cara por el plantel de la U tras la derrota por 3-1 ante Santiago Wanderers en la Copa Chile y criticó la actuación del árbitro Eduardo Gamboa.



"Lo de Gamboa hay que apoyarlo. Uno no entiende que teniendo árbitros buenos y más decentes no arbitren. No es por criticarlo, sino está bien no está bien. Es insólita la jugada terminando el PT, es raro", declaró el portero azul.



No obstante, felicitó al cuadro caturro y le dio los méritos por la victoria. "Felicitar a Wanderers. Hizo un buen partido en especial en el PT. No tuvimos una buena tarde, me pica mal en el primero, en el segundo queda ahí y el tercero un penal".



Por último, Herrera hizo un llamado a levantar cabeza y enfocarse en el término del torneo local. "Dejamos todo y no nos alcanzó. Nos hicieron los goles en momentos claves. Tenemos tres finales más en el próximo mes. Queremos pelear el bicampeonato y vamos a luchar hasta el final".