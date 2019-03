Johnny Herrera tras el cambio de horario del partido: 'Ojalá no haga calor'

Johnny Herrera llegó hasta la ANFP para poder pelear un eventual castigo tras el incidente con un hincha en el duelo frente a O'Higgins de Rancagua.

El arquero de los azules aseguró que agradece el cambio de horario del partido ante Unión Española. "Más allá que haga calor, es por el bien de la familia. Es una fiesta bonita y ojalá que no haga tanto calor".

Por su visita en la ANFP en la cual quedó absuelto de castigo, Herrera confesó que está todo bien reglamentado y sabía sus límites. "Solamente aclaré la situación. Fue apaciguar los ánimos. No hice nada más, las imágenes están súper claras. Lo único que hice fue separar y calmar todo. Como futbolistas tenemos claro que no podemos interceder en ese tipo de situaciones que entran hinchas a la cancha. Está muy reglamentado. Me pasaría de gil al enfrascarme en una discusión con un guardia".

El partido entre Universidad de Chile y Unión Española será el día domingo a las 15:30 horas.