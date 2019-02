Johnny Herrera: 'Tenía un acuerdo para salir ahora de la U'

Universidad de Chile enfrentará este martes 5 de febrero su primer desafío oficial de la temporada, cuando se mida ante Melgar en Perú, por la fase 2 de la Copa Libertadores de América.

Jhonny Herrera, portero y capitán de los azules, estará presente en Arequipa y durante todo el 2019, pese a confesar que estuvo cerca de no continuar esta temporada en el elenco universitario.

"Estaba desgastado. Yo tenía un acuerdo para salir ahora de la U, en diciembre pasado. Llegué a un acuerdo con Pablo Silva y quedó sujeto a aprobación del directorio, en lo económico y todo. No sé qué habrá pasado", sentenció el portero en conversación con La Tercera.

El experimentado arquero manifestó sentirse cansado al tener que estar pendiente de muchas cosas y "no solo de lo que pasaba en la cancha. Uno se cuestiona por qué no se puede dedicar solo a jugar a la pelota. Esos detalles te desgastan y te dan ganas de querer salir".

De todas formas y para la tranquilidad del hincha de la U, Herrera agregó: "estoy renovado, el mes de vacaciones me sirvió y con objetivos nuevos. Este año tiene que ser el mejor para mí. Me di cuenta que esta es mi casa y es difícil abandonarla".

El seleccionado nacional tiene contrato hasta fin de año con Universidad de Chile y espera tener una buena temporada, sobre todo en el ámbito de las lesiones, que lo acomplejaron bastante durante el año pasado: "Estuve jodido un tiempo porque no me dejaba jugar. Es cuando uno quiere y no puede. Estaba tan mal que sí se me pasó por la cabeza el retiro".

Pero no sólo el retiro o las lesiones fueron una posibilidad para que Herrera dejara el cuadro azul, sino que una oferta de Everton y de otros equipos de Santiago le hizo replantearse la idea de continuar en la U: "Solo quedó en una junta. También me llamaron varios equipos de Santiago. Me sentí hasta más querido que en la propia U, te juro. Por lo menos sé que tengo pila para rato y que hay gente del medio que reconoce que juegas bien".

Herrera de 37 años sólo piensa en realizar un gran semestre con toda la restructuración que realizó del plantel Frank Kudelka, a la espera de una posible renovación a final de año, no sin antes confesar un gran deseo: "Si la U construye un estadio me retiro en él feliz. Me gustaría porque además es una arista que siempre te saca la contra".