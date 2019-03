Johnny Herrera: 'Tenemos que asumir las responsabilidades y poner el pecho'

Johnny Herrera analizó la crisis de Universidad de Chile tras la derrota frente a Universidad de Concepción y la renuncia de Carlos Heller.

El arquero de los azules aseguró que futbolísticamente no fue un buen partido. "No es un momento fácil, no se nos dio nada en la cancha. Un partido calcado a lo que venimos haciendo. Un primer tiempo bueno, y otro que no sabíamos que estábamos haciendo en cancha".

Además, aseguró que no está de acuerdo cómo se manifestó la gente durante el partido con los fuegos de artificio. "No comparto lo de la gente hoy. Pero de esto tuvimos que salir todos juntos, técnico, jugadores, barra, dirigentes. Tenemos que afrontar las malas decisiones que hemos tomados. Tenemos que asumir responsabilidad y poner el pecho".

Sobre la polémica por la llegada de Alfredo Arias, Herrera aseguró que se equivocaron todos en la forma de oficializar el fichaje del nuevo entrenador. "Lo que paso la última semana no es lo correcto. Tenemos gente intachable y en la semana que pasó nos equivocamos todos. Uno tiene que sacar la experiencia que tenemos. Es un momento duro".

En esta polémica jornada cayó Universidad de Chile por 2-1 frente a Universidad de Concepción, donde renunció el presidente de la institución Carlos Heller.