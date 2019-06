Johnny Herrera sobre su salida de la titularidad: 'Fue más rara que pescado con hombros'

La salida de la titularidad del arco de Universidad de Chile de Johnny Herrera, ha sido un tema importante en el desarrollo de la primera parte del campeonato nacional. Y es que el capitán azul tuvo que dejar la portería en un difícil momento del cuadro universitario.

El técnico de la U, Alfredo Arias, fue quién tomó la decisión de sacar de la titularidad a Herrera, quién en conversación con ADN Deportes, confesó que su salida fue, "más rara que pescado con hombros, ya hemos ahondado mucho en el tema, ya da lo mismo, yo creo que todo el mundo se da cuenta lo que está pasando ahí, recuperarme del tobillo y seguir trabajando".

Sobre su momento, expresó que, "estoy entrenando bien, a fondo, quería volver, pero me esguince, me tomo un receso para recuperarme bien, de cabeza bien, consciente de lo que está pasando, juegue yo o no, dirija quien dirija estaré apoyando a la gloriosa para que la U salga del lugar donde está".

El ex portero de Everton, tiene contrato hasta fines de año, es por eso que al ser consultado por una probable salida de la U, respondió que "voy a estar tranquilo, lo más probable es que sea así, no hay que ser ciego para no darse cuenta, quiero cumplir mi contrato, me han llegado ofertas para jugar afuera, me quiero ir de buena forma, este jugando o no esté jugando".

Finalmente, sobre su relación con los gerentes deportivos del cuadro azul, Rodrigo Goldberg y Sergio Vargas, agregó que, "es una relación normal de compañeros de pega, con Sergio habló más. Da lo mismo, la idea es hacer bien la pega, que les vaya bien y de la gestión de ellos depende que le vaya muy bien a la Universidad de Chile. Más allá que esté jugando o no, lo único que quería es no estar peleando el descenso".

Un esguince en el tobillo derecho le imposibilitó estar disponible para el duelo de la U ante Rangers por Copa Chile.