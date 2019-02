Johnny Herrera se molestó con los dirigentes: 'Uno trata de opinar, pero pocas veces escuchan'

Johnny Herrera está molesto con el presente de Universidad de Chile tras el mal arranque que han tenido en el torneo nacional, sumado a la eliminación de Copa Libertadores.

El arquero en conversación con CDF confesó que no se siente escuchado en la interna del cuadro azul, por más que tenga la experiencia para opinar. "He opinado tantas veces en la interna, y sinceramente creo que soy muy poco escuchado. No sé cuántos años llevo en el fútbol, y creo saber qué tipo de jugador necesita la Universidad de Chile. Hay un cuerpo técnico, hay una gerencia deportiva. Y la verdad es que uno siempre trata de opinar, pero pocas veces escuchan la verdad".

El capitán del cuadro universitario manifestó su molestia con Sabino Aguad, gerente deportivo de los azules por la gestión realizada para este torneo. "No hay mucho que decir la verdad. No hemos tenido muy buena afinidad, pero le he dicho las cosas y eso me deja tranquilo. Él lleva tanto tiempo en esto, que los detalles hacen la diferencia. La cantidad de detalles que hemos fallado, nos ha llevado a no tener un buen inicio de campeonato. Y es la consecuencia de algo que no se hizo bien".

Pese a que en el arranque del torneo se barajó la opción que Luis Jiménez se sumara a los azules, el volante permaneció en Palestino. Herrera manifestó su molestia pues lo consideraba un jugador necesario para el plantel. "Jiménez es un pedazo de jugador, está claro que lo necesitamos. La experiencia dice que el 99% de las veces los jugadores nuevos les cuesta adaptarse. No se puede traer a uno de 20 años para que se eche la Universidad de Chile al hombro".

El próximo desafío del elenco dirigido por Frank Kudelka será ante O’Higgins de Rancagua el día sábado a las 18:00 horas.