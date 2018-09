Johnny Herrera reafirmó ante la justicia que autores de balacera en el CDA eran de Colo Colo

Frente a la justicia y a la PDI, el arquero de Universidad de Chile, Johnny Herrera, volvió a afirmar que los autores de los balazos fuera del Centro Deportivo Azul, en la comuna de La Cisterna, habían sido de Colo Colo.

Según información de La Tercera, fueron los propios heridos, a quienes conocía en "actividades sociales y de beneficencias", los que le indicaron la información.

"(Los heridos) dijeron que fue a la salida de nuestro centro deportivo. No señalaron cuántos ni cuáles eran sus apodos, nombres ni qué grupo específico. Solo eso me dijeron. Luego hablamos para contenerlos y respecto a su estado de salud. Hubo una persona en esas circunstancias que la escuché decir que vio a un 'loco' con una bandera de la U y disparó, pero no sé quién dijo eso con el alboroto que había", agregó.

De acuerdo a la publicación, la investigación de este hecho continúa en desarrollo. "Nuestro propósito es obtener resultados positivos para dar con el paradero de los responsables", señalaron desde la PDI.