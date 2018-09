Johnny Herrera: "Quiero pedir disculpas por si alguien de Colina 1 se sintió ofendido"

El golero de Universidad de Chile, Johnny Herrera, habló con los medios de comunicación tras el entrenamiento azul en el CDA, donde se refirió al informe esgrimido por Julio Bascuñán sobre el Superclásico y a la carta que fue publicada por los medios de parte de los reos de Colina 1.

Consultado sobre la sanción a Kudelka y Echeverría, sostuvo que "no sé si lo que diré va a crear polémica, pero pareciera que los informes de los árbitros aparecen a conveniencia de algunas partes nomás. A mi casi me parten la cabeza ante Colo Colo y no salió en ningún lado. Al parecer la justicia es para un lado nomás", sostuvo el golero.

En esa línea, el arquero agregó: "No sé por qué pasa esto. En ese partido hubo situaciones atípicas de cualquier cosa menos de fútbol. Uno tiene que acatar, pero realmente cuesta percibir la justicia muchas veces".

"Hay una patada alevosa que es expulsión de aquí a la quebrada del ají. Hay imagenes que son inusuales. Quisieron quemar a un jugador con una vengala y tratar de hacer vista gorda con lo que aconteció es muy difícil para el medio", añadió Herrera.

¿Te llama la atención que no hayan sanciones a Colo Colo? "Más allá del equipo que esté involucrado, son situaciones graves. En parte uno sale caliente porque ves tantas injusticias en la cancha que te da lata", lanzó.

El meta de la U, además tuvo palabras para los reos de Colina 1, a quienes aprovechó de pedirles disculpas por sus palabras después del clásico, tras compararlos con la gente que va al Monumental.

"Cometí un error. Quiero pedirle disculpas a la gente de Colina 1. Quería hacer un comunicado pero me dio lata. Y en vista de lo que salió en los medios, creo que el que escribió la carta tiene muy poco que ver, ya que hace alusión a un claro tipo de fanatismo en contra nuestra. Quiero pedir disculpas por si alguien se sintió ofendido, porque cuando ahí hacen partidos no tiran bengalas ni tratan de pegarle al rival", aseguró.

¿Qué te parece lo que dijo Paredes que lo que salió en la carta estaba bien? "No entraré en discusión con alguien que no lo merece, punto", cerró.