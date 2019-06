Johnny Herrera: 'Ojalá Chile tenga una participación notable y les pueda tapar la boca a varios'

Johnny Herrera ha tenido una temporada bastante movida, saliendo incluso de la titularidad del arco de Universidad de Chile por decisión del técnico Alfredo Arias. De todas formas, el arquero es una voz autorizada para hablar de la selección y sobre todo de este proceso ya que ha estado convocado en este proceso de Reinaldo Rueda.

Herrera, en conversación con ADN Deportes, se refirió a los conflictos en la interna del camarín manifestando que, "cuando uno está a punto de subirse a un avión uno se tiene que abstraer de lo que pasa, pero nada que un buen camarín, que una buena conversa no solucione, con todo el optimismo que se van a abstraer de lo que está pasando, con mucha fe de que logren enmendar esta senda de triunfos de goles y nos puedan traer el tricampeonato".

"Muchas veces se conversó en la interna de solucionar todo, son aristas de planteles de fútbol. Yo creo que el 90 – 95% no se sabe lo que pasa adentro del camarín, las cosas que se ventilaron, pero para mí nada fue tan extremadamente grave, finalmente son gustos del entrenador, lo de Claudio va porque no viene jugando, no hay que buscarle la quinta pata al gato", agregó el ex seleccionado chileno.

En la previa a la participación de Chile en la Copa América, Herrera sólo tiene buenos deseos para La Roja: "Hoy por hoy como buen hincha de Chile, hay que hablar de la cancha, de lo futbolístico, de que los jugadores estén bien, ya lo que paso pasó, darle vueltas al asunto no es necesario, hay que concentrarse que Chile hará un buen papel, en que nos vuelva a ilusionar. Si estamos pensando en cahuines, sólo vamos a lograr que Chile se vuelva rápido".

"Ojalá que Chile tenga una participación notable y ojalá les pueda tapar la boca a varios que han especulado tantas cosas que son absolutamente falsas", sumó el ex portero de Corinthians.

Herrera ha sido parte del proceso de Reinaldo Rueda, siendo convocado en un par de amistosos, es por ello que sobre el manejo del colombiano, Johnny manifestó que, "tengo una muy buena impresión de Rueda, quizás no es tan populista, por no salir pateando la perra en los partidos, o salir mandando al frente a un compañero, pero todo lo contrario, es una persona muy tranquila, con un grupo de mucha paz y ese es el camino que está buscando, adentro el hombre se ganó un respeto de todos los jugadores, este plantel se va a cuadrar absolutamente con el cuerpo técnico y ojalá nos dé una grata sorpresa".

El portero las oficiará de comentarista para la Copa América y estará ausente del duelo de ida de la U por Copa Chile ante Rangers por lesión.